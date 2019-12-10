انخفاض مستويات الغبار الدقيق في فصل الربيع الحالي

Photo : YONHAP News

اتضح أن فصل الربيع هذا العام يشهد انخفاضا في كثافة الغبار الدقيق بحوالي 27% بالمقارنة مع ربيع العام الماضي الذي كان قد شهد اشتدادا في كثافة الغبار الدقيق بشكل شبه يومي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن معدل كثافة الغبار الدقيق عالي المستوى في البلاد قد بلغ 24 ميكروغرام لكل متر مكعب من الهواء، منذ شهر ديسمبر من العام الماضي الذي تم فيه بدء تنفيذ نظام المراقبة الموسمية على الغبار الدقيق، وحتى شهر مارس من هذا العام، بعد أن كان ذلك المعدل قد بلغ 33 ميكروغرام لكل متر مكعب في نفس الفترة من العام السابق.أما عدد الأيام التي تشهد مستويات من الغبار الدقيق عالي المستوى لا تقل عن 51 ميكروغرام لكل متر مكعب، فقد بلغ يومين فقط، بعد أن كان قد بلغ 18 يوما في العام السابق.وبالإضافة إلى ذلك، زاد عدد الأيام التي تشهد مستوى جيدا من كثافة الغبار الدقيق، أي أقل من 15 ميكروغرام لكل متر مكعب، بأكثر من ضعفين، حيث كان عددها 13 يوما في العام السابق، بينما وصل في العام الجاري إلى 28 يوما.وأشار التقرير إلى أن شهر مارس يعتبر من بين الأشهر التي تشهد أكبر كثافة من الغبار الدقيق، لكن معدله بلغ في شهر مارس من هذا العام 21 ميكروغرام لكل متر مكعب، وهو أفضل مستوى من الفترة ما بين شهري ديسمبر وفبراير الماضيين.وقد أعلنت الحكومة الكورية صباح اليوم عن نتائج تنفيذ نظام المراقبة الموسمية على الغبار الدقيق، وقالت إن عوامل الأحوال الجوية وتنفيذ النظام قد أثرت على تحسين وضع الغبار الدقيق.