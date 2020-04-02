انخفاض مبيعات السيارات الكورية بنسبة 14.5% في مارس

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انخفض إجمالي حجم مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية بحوالي 15% في شهر مارس، على أساس سنوي، بسبب التأثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا-19.ووفقًا لشركات صناعة السيارات المحلية الخمس أمس الأربعاء، بلغ حجم المبيعات ما مجموعه 647 ألفًا و412 وحدة الشهر الماضي، بانخفاض 14.5% عن شهر مارس من العام الماضي.وفي حين ارتفع إجمالي المبيعات المحلية بنسبة 9.2% ليصل إلى 151 ألف وحدة، فقد تراجعت المبيعات الخارجية بنسبة 19.8% لتصل إلى 496 ألفًا و387 وحدة.ويعزى الارتفاع في المبيعات المحلية إلى الموديلات الجديدة المطروحة وتخفيضات ضرائب الاستهلاك الفردي.وفي الوقت نفسه، أدى تراجع الطلب العالمي وعرقلة عمليات الإنتاج بسبب انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المصانع، إلى تراجع الأداء في الخارج.وسجلت شركة هيون ديه موتور - كبرى شركات صناعة السيارات في البلاد- نموًّا بنسبة 3% في المبيعات المحلية، لكنها سجلت انخفاضًا في المبيعات الخارجية بنسبة 26.2%.