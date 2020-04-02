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المحلية

عودة مئات الكوريين من إيطاليا المتضررة من فيروس كورونا الجديد

Write: 2020-04-02 09:46:03

عودة مئات الكوريين من إيطاليا المتضررة من فيروس كورونا الجديد

Photo : YONHAP News

وصلت الرحلة التي رتبت لها الحكومة الكورية والتي تقل أكثر من 300 كوري جنوبي من إيطاليا، التي تضررت بشدة من تفشي وباء كورونا-19، أمس الأربعاء.
وهبطت طائرة الخطوط الجوية الكورية وعلى متنها 309 من المسافرين في مطار إنتشون الدولي في الساعة 2:30 مساءً بعد مغادرتها لمطار مالبينسا في حوالي الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي.
وبعد وصولهم، توجه الركاب إلى المنشآت المخصصة للعزل في بيونغ تشانغ بمقاطعة كانغ وون، حيث يقيمون هناك لمدة أسبوعين. ومن المعروف أن بعض العائدين قد ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس في أثناء الرحلة.
ومن المقرر أن تصل الرحلة الثانية لإجلاء باقي المواطنين الراغبين في العودة إلى مطار إنتشون الدولي حوالي الساعة 4 مساء اليوم الخميس.
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