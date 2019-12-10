سيول تأسف لقرار اليابان بحظر دخول القادمين من كوريا

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها لقرار اليابان بحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية، للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء إنه من المؤسف أن الحكومة اليابانية قررت فرض حظر على دخول المسافرين القادمين من جميع أنحاء كوريا الجنوبية، على الرغم من أن كوريا تظهر علامات واضحة على التحسن، والتراجع المضطرد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا-19.وأشار المسؤول إلى أن اليابان أرسلت إخطارًا مسبقًا بالقرار عبر قناة دبلوماسية يوم الأحد الماضي، وأعربت سيول في المقابل عن أسفها إزاء القرار.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" عن حظر دخول الأجانب القادمين من 49 دولة ومنطقة إضافية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة.وكانت اليابان قد منعت بالفعل دخول القادمين من بعض مناطق كوريا الجنوبية، مثل مدينة "ديغو"، لكن الإجراء الجديد سيحظر دخول القادمين من جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الجمعة.