سيول تحث طوكيو على السماح بالزيارات الأساسية لرجال الأعمال الكوريين

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أجرى كبار مسؤولي وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية واليابان محادثات أمس الأربعاء لمناقشة سبل التعامل مع فيروس كورونا الجديد والقضايا المعلقة الأخرى.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "كيم جونغ هان" -المدير العام لإدارة آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة- عقد مؤتمرًا عبر الفيديو مع نظيره الياباني "شيجيكي تاكيزاكي".وأوضح الجانبان جهود الحكومتين في التصدي لانتشار فيروس كورونا-19، واتفقا على أهمية الاتصالات والتعاون الوثيق في مكافحته.وقالت الوزارة إن "كيم" أشار أيضًا إلى ضرورة تحقيق التوازن لتمكين الزيارات الإنسانية والزيارات الأساسية لرجال الأعمال الكوريين، على الرغم من تدابير احتواء الوباء المشددة.وتأتي هذه الدعوة بعد أن قررت اليابان فرض حظر على دخول الأجانب القادمين من 49 دولة ومنطقة إضافية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدءًا من الغد الجمعة.كما كرر "كيم" موقف سيول فيما يتعلق بمسألة العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، ودعا طوكيو إلى سحب قيودها على الصادرات إلى كوريا الجنوبية.