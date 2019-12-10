وزيرة الخارجية تعقد اجتماعا بالفيديو مع سفراء كوريا في إفريقيا

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عقدت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اجتماعا مع بعض السفراء الكوريين في القارة الإفريقية أمس عبر الفيديو، ناقشت فيه معهم سبل حماية الكوريين المقيمين هناك.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن السفراء أبلغوا الوزيرة بأوضاع تفشي كورونا-19 في مناطقهم الاختصاصية، وإجراءات قيود وحظر الدخول والخروج هناك، كما قدموا عددا من الاقتراحات حول سبل حماية الكوريين في الخارج، والصعوبات في القيام بدعم عودتهم إلى البلاد، إلى جانب سبل التعامل المستقبلي مع الأوضاع.كما صرحت الوزارة بأن الوزيرة كانغ أكدت على أن الحكومة تضع أولوية قصوى لضمان سلامة المواطنين الكوريين من خلال التعامل الفعال مع فيروس كورونا، وطلبت من السفراء التواصل الوثيق مع حكومات الدول التي يعملون فيها من أجل تقليل المضايقات والخسائر التي قد يتعرض لها الكوريون هناك.تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة خمسة سفراء كوريا لدى كل من جمهورية جنوب إفريقيا والمغرب والسنغال وكينيا وساحل العاج إلى جانب المسؤولين ذوي العلاقة.