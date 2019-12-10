الحكومة تؤكد أنها تسعى لتوفير بيئة آمنة للتصويت في الانتخابات

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أكدت الحكومة الكورية أنها تبذل كل ما في وسعها، بالتعاون مع مركز مراقبة الانتخابات العامة المقرر لها يوم 15 أبريل، من أجل توفير بيئة آمنة للتصويت.وأصدرت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" ووزيرة العدل "تشو مي إيه" ووزير الإدارة والأمن "جين يونغ" بيانا مشتركا للشعب، أشاروا فيه إلى أن الانتخابات القادمة ستجري في ظل اشتداد أزمة كورونا-19، وتوقعوا زيادة الأخبار الكاذبة والحملات الانتخابية غير الشرعية عبر الإنترنت، وطلبوا من الشعب التعاون من أجل إجراء انتخابات نزيهة وآمنة.وفيما يتعلق بعملية التصويت التي بدأت في الخارج أمس، قال البيان إن مركز مراقبة الانتخابات اضطر إلى إيقاف عملية التصويت في السفارات الكورية في بعض الدول نتيجة لتفشي الفيروس هناك. وأعرب عن الأسف الشديد لعدم ممارسة حق التصويت في تلك المناطق، وطالب المواطنين الكوريين هناك بتفهم الظروف الراهنة.كما أوضح البيان أن خطة توفير بيئة آمنة للتصويت ودعم الانتخابات لتكون نزيهة، تشتمل على تعقيم جميع مراكز الاقتراع، وإنشاء مراكز مؤقتة للاقتراع، وتأمين ممارسة حق التصويت للمصابين بالفيروس، وحظر ومعاقبة الحملات الانتخابية غير الشرعية، وتعزيز المراقبة على تدخل الموظفين الحكوميين في الانتخابات.