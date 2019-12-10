النيابة العامة تحذر الوافدين من الخارج من مخالفة الحجر الصحي

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حذرت النيابة العامة في كوريا الجنوبية من أنها قد تقوم بالاعتقال والتحقيق مع أولئك الوافدين من الخارج الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.وقالت إنها أصدرت أمرا لمكاتب النيابة العامة الفرعية بإجراء تحقيقات بتهمة انتهاك قانون الوقاية مع أولئك الذين يعرقلون سياسة الوقاية الحكومية من الوباء، من خلال نشر الفيروسات وعدم الخضوع للحجر الصحي عن عمد وباستمرار.كما أمرت بالتعامل الصارم مع الحالات الأخرى من انتهاكات الحجر الصحي من خلال إقامة دعاوى قضائية.وجاء هذا التحذير في أعقاب بدء مركز التعامل مع الكوارث وتعزيز السلامة اليوم في فرض حجر منزلي لمدة أسبوعين، على كل الوافدين من الخارج.وأوضحت النيابة العامة أن من ينتهك الحجر الصحي من بين الوافدين من الخارج سيتعرض لعقوبة بسجن لمدة تصل إلى عام، أو غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين وون، حسب قانون الوقاية.