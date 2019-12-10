البنك المركزي الكوري يبدأ ضخ أموال بدون حد أقصى اليوم

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بدأ البنك المركيز الكوري اليوم في ضخ الدفعة الأولى من الأموال بدون حد أقصى، من خلال شراء السندات المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.وصرح البنك المركزي بأنه هذا التوجه يستهدف دعم البنوك وشركات السندات من أجل زيادة حجم السيولة النقدية في السوق.تجدر الإشارة إلى أن مجلس المراقبة المالية كان قد قرر يوم 26 من الشهر الماضي تطبيق نظام شراء السندات الأسبوعي على مدار 3 أشهر من أجل تقديم كل الطلبات المالية مقابل أسعار فائدة محددة إلى السوق، وهو ما يعتبر إجراء غير مسبوق بالنسبة لكوريا، حيث لم يتم اتخاذه حتى خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، والأزمة المالية العالمية في عام 2008.وقرر البنك المركزي الكوري إجراء المناقصات الخاصة بشراء السندات كل يوم ثلاثاء بشكل منتظم، لكنه أجرى المناقصة الأولى فقط اليوم الخميس.يذكر أن سوق المال في كوريا ظلت تشهد اضطرابات مؤخرا نتيجة لآثار انتشار فيروس كورونا-19، حيث تواجه الشركات صعوبات شديدة في ضمان السيولة بسبب تجميد سوق سندات الشركات خوفا من الركود الاقتصادي.وقد صرحت الحكومة الكورية يوم 24 من الشهر الماضي بأنها قررت ضخ 48 تريليون وون إجماليا، أي حوالي 45 مليار دولار، من أجل تحقيق الاستقرار في سوق المال والتخلص من حالة القلق فيها.