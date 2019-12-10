كوريا تقدم مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا إلى 14 دولة

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صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها تنوي تقديم مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا-19، بقيمة 6 ملايين دولار، إلى 14 دولة بما في ذلك إيران.جاء ذلك خلال في تصريحات أدلى بها مسؤول كبير في الوزارة للمراسلين أمس، حيث أوضح أن الوزارة تنوي تقديم تلك المستلزمات إلى 14 دولة، وهي 5 دول آسيوية و3 دول لاتينية و6 دول إفريقية وشرقية أوسطية.وأضاف أن الوزارة تخطط لتقديم حوالي مليوني دولار من المساعدات الإنسانية إلى إيران، كما تدرس حاليا مسألة إرسال وحدات للتشخيص وجهازين للفحوصات، و500 جهاز للتطهير إلى إيران في غضون هذا الأسبوع.كما أشار المسؤول الكوري إلى وزارة الخارجية تدرس أيضا تحويل الدعم الإنمائي الذي يتم تقديمه رسميا إلى دعم لمستلزمات الوقاية، من أجل تقديم تلك المستلزمات بقيمة مليون دولار إلى 4 دول.وأضاف أن 55 دولة طلبت من كوريا مساعدات إنسانية حتى الآن، وسوف يجري تقديمها بالترتيب دون التأثير على العرض والطلب المحلي، كما سيتم فتح مجال للدعم الإضافي في المستقبل إنه إذا سمحت الميزانية بذلك.