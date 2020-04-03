زيادة عدد المصابين الجدد بكورونا بـ89 حالة خلال 24 ساعة

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تجاوز عدد المصابين الوافدين من الخارج بكورونا-19 حاجز 600 شخص في كوريا.وطبقا لمركز الوقاية من الأمراض، زاد عدد المصابين الجدد بالفيروس بـ89 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين المتراكم 9976 شخصا.وفي ظل تطبيق نظام الحجر المنزلي على جميع الوافدين من الخارج لمدة 14 يوما بدءا من يوم أمس، تم التأكد من إصابة 18 شخصا من بين المصابين الجدد في مرحلة الفحوص في المطارات.بهذا زاد عدد المصابين الوافدين من الخارج ليبلغ 601 شخصا.وخلال يوم أمس الأربعاء وحده تم التأكد من 35 حالة إصابة جديدة في العاصمة ومحيطها، ما فيها 17 حالة في مقاطعة كيونغ كي، 14 حالة في سيول.أما في مدينة ديغو التي تشهد إصابات جماعية متتالية فقد تم التأكد من 21 حالة إصابة جديدة خلال نفس اليوم.كما زاد عدد الوفيات بـ4 حالات ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 169 شخصا، حيث بلغت معدلات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس في كوريا 1.69%.