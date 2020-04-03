المستشفيات في كوريا الجنوبية تشهد إصابات جماعية بفيروس كورونا

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تشهد كوريا الجنوبية نموًّا مثيرًا للقلق في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 التي تؤدي إلى عدوى جماعية، بما في ذلك في المستشفيات.وقال "كوان جون اوك"، نائب رئيس المقر المركزي للحجر الصحي التابع للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس، إن 83.3% من الحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد مرتبطة بإصابات جماعية، مشيرا إلى أن 6% من الحالات جاءت من الخارج، بينما الـ10.7% المتبقية هي حالات فردية أو ما زالت قيد التحقيق.وفي مدينة "ديغو" المتضررة بشدة من تفشي الوباء، أكد مستشفى "ميجو" الثاني 12 حالة إصابة جديدة أول من أمس الأربعاء، بينما أبلغ مستشفى "ديه شيل" عن حالة واحدة، مما رفع من إجمالي عدد الحالات المصابة في المستشفيين إلى 147 و95 على التوالي. كما أكدت دار الرعاية "هان سارانغ" حالتين جديدتين ليصل المجموع إلى 123 حالة.وأبلغ مستشفى "أوي جونغ بو سانت ماري" في مقاطعة كيونغ كي عن 22 حالة، بما في ذلك 9 حالات يوم الأربعاء الماضي. وكان ما يقرب من 35% من الحالات التي تم تأكيدها بين 18 مارس و31 مارس والتي يبلغ عددها 1383 حالة، مرتبطة بالمستشفيات ودور الرعاية، أما الحالات الوافدة من الخارج فكانت تمثل 35% في نفس الفترة.