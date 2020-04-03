البنك المركزي يدرس اتخاذ تدابير سيولة إضافية للمؤسسات غير المالية

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قال محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إن البنك سينظر في إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، إذا ساءت حالة السوق المالية بسبب التداعيات المتزايدة لفيروس كورونا-19. وأدلى "لي" بذلك في اجتماع مع كبار المسؤولين في البنك أمس الخميس، بعد التحقق من الوضع الحالي للأوراق التجارية المحلية وأسواق سندات الشركات. وقال "لي" إن مجموعة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك لتوفير السيولة في السوق، والتي تشمل صناديق استقرار سوق السندات واتفاقيات إعادة الشراء، ستؤدي إلى مساعدة الشركات غير المالية على توفير القروض من السوق المالية في الوقت الحالي. لكنه اشار أيضا إلى أنه لا يستطيع استبعاد احتمال حدوث أزمة سيولة مفاجئة بالنظر إلى تطورات تفشي الوباء، واصفًا الإجراء قيد النظر بأنه "إجراء أمان". وتسمح المادة 80 من قانون البنك المركزي الكوري بمنح المؤسسات غير المالية من مخصصات قروض الطوارئ، عندما تواجه تلك الشركات تحديًا كبيرًا في تأمين الأموال من المؤسسات المالية.وأكد رئيس البنك المركزي أن الإجراء المحتمل لن يستخدم لصالح بعض الشركات الفردية.