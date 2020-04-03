وزيرة الخارجية تناقش مع السفراء التعاون مع أمريكا اللاتينية بشأن كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" وكبار المبعوثين الدبلوماسيين الكوريين في أمريكا الوسطى والجنوبية، محادثات حول السلامة العامة والتعاون الإقليمي، وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية، فقد أطلع السفراء من عدة دول لاتينية، بما في ذلك المكسيك وبوليفيا والبرازيل والأرجنتين، الوزيرة "كانغ" خلال مؤتمر عبر الهاتف أمس الخميس على الوضع في مناطقهم فيما يتعلق بالمرض المعدي سريع الانتشار.وتبادل السفراء مع الوزيرة الآراء حول كيفية حماية المواطنين الكوريين، وكيف يمكن لكوريا الجنوبية العمل مع هذه البلدان لمكافحة تفشي الوباء.وتشمل بعض مجالات التعاون المحتملة التي تم ذكرها توفير سلع طبية مثل أدوات الاختبارات التشخيصية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة والتكنولوجيا فيما يتعلق بتطبيقات الحجر الصحي الذاتي.وحثت الوزيرة السفراء على بذل قصارى جهدهم لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين وتقليل أي مضايقات قد تسببها إجراءات الحجر الصحي، من خلال التواصل الوثيق مع الحكومات المحلية هناك.