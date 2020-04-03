عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا يتخطى مليون حالة

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تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم مليون حالة.ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، فقد كان هناك أكثر من مليون وألفي حالة للإصابة بفيروس كورونا-19 حتى ظهر أمس الخميس بالتوقيت الأمريكي الشرقي الصيفي.وقد تجاوز العالم حاجز المليون إصابة بعد حوالي 3 أشهر فقط من إعلان الصين عن أول حالة إصابة رسمية في أواخر ديسمبر.وتجاوز عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم مستوى نصف مليون حالة يوم 26 مارس، وبذلك تضاعف عدد الحالات ليصل إلى مليون حالة خلال أسبوع واحد فقط.كما تخطى عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 51 ألف حالة.وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الحالات على مستوى العالم، حيث تجاوز 234 ألفًا، وتلتها إيطاليا وأسبانيا بأكثر من 110 آلاف حالة لكل منها.