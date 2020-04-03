مسؤول أمريكي يقول إن محادثات تقاسم تكاليف الدفاع لم تنته حتى الآن

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس إن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "لم تنته حتى الآن"، مشددًا على أهمية التوصل إلى "اتفاق عادل ونافع" للجانبين.وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو، قال "كلارك كوبر" مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية العسكرية إنه يمكنه تأكيد استمرار المحادثات وأنها لم تنته حتى الآن، وأضاف أن المفاوضات تجري الآن عبر الهاتف بين سيول وواشنطن، مشيرا إلى أن الجانبين لا يزالان على تواصل، ومؤكدًا على ضرورة إبرام اتفاق عادل يحقق مصالح الجانبين معا.وجاءت هذه التصريحات بعد أن أشارت تقارير إخبارية كورية جنوبية إلى أن البلدين الحليفين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي حول كيفية تقاسم تكاليف إقامة 28 ألفًا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا.