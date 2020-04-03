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الاقتصادية

الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل أكبر انخفاض منذ عام 2008

Write: 2020-04-03 10:25:25

الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل أكبر انخفاض منذ عام 2008

Photo : YONHAP News

سجل حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي أكبر انخفاض شهري منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 400.21 مليار دولار في نهاية مارس، بانخفاض 8.96 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية شهر فبراير.
ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، عندما تقلص الاحتياطي بمقدار 11.75 مليار دولار.
كما انخفضت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها الشهر الماضي منذ مايو 2018.
وأوضح البنك المركزي أن سبب هذا الانخفاض هو خطوات استقرار السوق، وتحسن قيمة الدولار الأمريكي الذي قلل من قيمة الاحتياطيات من العملات الأخرى.
وقد حافظت كوريا الجنوبية على موقعها في المركز التاسع عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية فبراير، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.
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