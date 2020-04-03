ترتيب رحلة خاصة لإعادة مواطنين كوريين عالقين في روسيا

Photo : YONHAP News

تم ترتيب رحلة خاصة لإعادة مواطنين كوريين جنوبيين عالقين في روسيا، بعد إلغاء رحلتهم إلى كوريا الجنوبية فجأة يوم الاثنين الماضي.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في روسيا أمس الخميس إنها أجرت مشاورات مع وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية والسلطات الروسية الأخرى، وتم الاتفاق على القيام برحلة خاصة لإعادة الكوريين الجنوبيين العالقين هناك.ومن المقرر أن تغادر رحلة الخطوط الجوية الكورية من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، في الساعة 6:55 من مساء يوم الثلاثاء القادم، بحيث تصل إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 9:40 من صباح الأربعاء.وقد تقدم حوالي 270 كوريًّا جنوبيًّا، بمن في ذلك طلاب ورجال أعمال، للسفر على تلك الرحلة.وسوف يتعين على المسافرين الخضوع لفحوصات الحمى قبل الصعود إلى الطائرة، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا بعد الوصول.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت روسيا عن وقف جميع الرحلات الجوية الدولية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.