كوريا تسعى لعقد قمة خاصة لقادة آسيان + 3

Photo : YONHAP News

قال نائب المتحدث باسم مكتب الرئاسة في سيول "يون جيه كوان" أمس الخميس إن هناك مشاورات مكثفة تجري حاليا لعقد محادثات قمة خاصة عبر الفيديو بين قادة دول اتحاد جنوب شرق آسيا، آسيان، زائد ثلاثة، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العالمي في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد.وسبق لقادة مجموعة العشرين أن عقدوا مؤتمرا هاتفيا خاصا مماثلا الأسبوع الماضي، وأصدروا بيانا مشتركا تعهدوا فيه بتشكيل جبهة موحدة لمحاربة الفيروس.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية أمس الخميس إن القمة الخاصة مع اتحاد دول جنوب شرق آسيا ستكون فرصة لتعزيز التفاهم بين كوريا وتلك الدول الآسيوية حول القضايا التي تمت مناقشتها في قمة مجموعة العشرين.ويواصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" ممارسة جهود دبلوماسية دولية نشطة عن طريق المؤتمرات بالفيديو والمكالمات الهاتفية مع قادة دول العالم، ضمن مساعيه لمكافحة فيروس كورونا من خلال التنسيق الدولي.