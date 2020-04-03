البنك الآسيوي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة 1%

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خفض البنك الآسيوي للتنمية توقعاته حول معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة 1%، ليصل إلى 1.3%.جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الآسيوي اليوم الجمعة حول مستقبل الاقتصاد الإقليمي في آسيا خلال عام 2020، حيث توقع البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى 2.3%.وكان البنك الآسيوي للتنمية قد خفض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.4% إلى 2.3%.كما توقع التقرير أن يصل معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في كوريا الجنوبية إلى 0.9% هذا العام، وإلى 1.3% العام القادم.وقال البنك إنه من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي للدول الأعضاء الآسيوية الـ46 إلى 2.2% هذا العام، بعد أن كان 5.2% العام الماضي، ثم يرتفع ليبلغ 6.2% في العام القادم.كما خفض البنك الآسيوي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي الصيني لهذا العام من 5.8% إلى 2.3% .وأكد البنك على ضرورة تنفيذ سياسات اقتصادية سريعة وصارمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها جائحة فيروس كورونا الجديد.