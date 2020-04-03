انخفاض عدد الوافدين إلى كوريا بنسبة 92% في شهر مارس

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بلغ عدد الوافدين إلى كوريا الجنوبية منذ بداية مارس وحتى يوم الأول من أبريل الجاري 344 ألفا و390 شخصا، بانخفاض نسبته 92% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد الوافدين من الصين خلال هذه الفترة 24 ألفا و912 شخصا بعد أن كان 875 ألفا و34 شخصا خلال نفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الوافدين من الولايات المتحدة وأوربا فقد شهد انخفاضا بنسبة 58% و71% على التوالي.وانخفض عدد الوافدين إلى كوريا إلى مستوى أقل من 6 آلاف شخص أمس الخميس نتيجة لفرض الحكومة الكورية إجراءات عزل ذاتي قوي على جميع الوافدين إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي.وبموجب هذه الإجراءات، سيتم فرض حكم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون، على كل قادم من الخارج ينتهك العزل الذاتي الإجباري.