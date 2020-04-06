5,8% زيادة في صادرات المنتجات الزراعية الكورية في الربع الأول من العام

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زاد حجم صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية بنسبة 5,8% في الربع الأول من هذا العام على الرغم من اندلاع فيروس كورونا-19.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الأحد أن الصادرات من المنتجات الزراعية قد وصلت إلى مليار و740 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 5,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما زادت صادرات المنتجات الزراعية الطازجة بنسبة 2,7% على أساس سنوي لتصل إلى 329 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما قفزت صادرات الكيمتشي بحوالي 19%.وزاد حجم شحنات السلع المصنعة، بما في ذلك الراميون، بنسبة 6,6% على أساس سنوي، لتصل إلى مليار و420 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، على خلفية ارتفاع الطلب وسط جائحة كورونا-19.وقالت الوزارة إنها تخطط لدعم المصدرين بتكاليف لوجستية استجابة للاختلالات المحتملة في النقل الجوي، وتشجيعهم على شحن منتجاتهم.