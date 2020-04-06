الرئيس يزرع أشجارا في المنطقة المنكوبة بالحرائق في كانغ وان

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بالاحتفال بـ"يوم الأشجار" من خلال زرع بعض الأشجار في منطقة "كانغ ننغ" بمقاطعة "كانغ وان"، أمس الأحد.وقام الرئيس والسيدة الأولى "كيم جونغ سوك" بزراعة بعض أشجار الصنوبر مع حوالي 40 من سكان المنطقة والمسؤولين الحكوميين، في تلك المنطقة التي تعرضت لحريق غابات مدمر في العام الماضي يوم 4 أبريل، وأدى إلى تدمير حوالي ألفين و800 هكتار من الغابات في المقاطعة.وكان الرئيس قد زار تلك المنطقة بعد يوم من الحريق، كما قام بزيارة أخرى خلال نفس الشهر لتشجيع السكان الذين تضرروا بشدة من الحريق.وتخطط الحكومة الكورية لاستعادة ألفين و576 هكتارا من الغابات المتضررة حتى عام 2022، بحيث يتم خلال هذا العام استعادة ما يصل إلى 50% من الغابات المتضررة في منطقة "كانغ ننغ"، التي تعتبر الأكثر تضررًا، حيث إنها شهدت تدمير أكثر من ألف هكتار من الغابات في ذلك الحريق.