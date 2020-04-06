الحكومة الكورية تعزز مراقبتها للخاضعين للحجر الصحي الذاتي

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تعزيز المراقبة والمعاقبة على انتهاكات قواعد الحجر الصحي الذاتي.وقال مركز التدابير المضادة للكوارث أمس الأحد إنه تم ضبط 137 شخصًا ينتهكون تلك القواعد، بمتوسط 6,4 شخص في اليوم، وتجري الشرطة تحقيقات حاليا مع 63 شخصا من بينهم.ويخطط المركز لإنشاء نظام رصد ومراقبة على مدار الساعة للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي لمدة أسبوعين، باستخدام نظام المعلومات الجغرافية، كما سيقوم بإجراء زيارات وفحوصات عليهم بشكل مفاجئ، في جميع أنحاء البلاد.وبموجب القوانين المعدلة، يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يخرقون الحجر الصحي الذاتي للسجن لمدة تصل إلى عام، وتغريمهم ما يصل إلى 10 ملايين وون.وحتى يوم السبت، بلغ عدد الخاضعين للعزل الذاتي في جميع أنحاء البلاد حوالي 37 ألفًا و248 شخصًا، بعد أن وصل حوالي 30 ألفًا من الخارج.