طالب كوري يواجه عقوبة إخفاء أعراض كورونا في فحص الحجر الصحي

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من المحتمل أن يواجه طالب كوري جنوبي مراهق، وصل مؤخرا من الولايات المتحدة، عقوبة صارمة بسبب اجتيازه فحوصات الحجر الصحي في المطار بعد تناول دواء لعلاج الحمى من أجل إخفاء أعراض فيروس كورونا.وتعهد "كوان جون أوك" نائب مدير المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتطبيق عقوبات صارمة ضد هذا العمل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، حيث قال إنه وفقا للقوانين ذات الصلة، ستتخذ الحكومة خطوات لضمان تطبيق عقوبة صارمة على تصرف الطالب "غير القانوني والخاطئ"، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث أضرار جسيمة للصحة العامة. وشدد "كوان" على أن الأشخاص الذين يقدمون تقارير كاذبة لمسؤولي الحجر الصحي يمكن أن يتم سجنهم لمدة تصل إلى عام وتغريمهم ما يصل إلى 10 ملايين وون.ويذكر أنه في أواخر الشهر الماضي، قام الطالب بتناول دواء للحمى بجرعات عالية قبل مغادرته الولايات المتحدة ومرة أخرى بعد وصوله إلى كوريا الجنوبية لكي يمر من فحوصات الحجر الصحي على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض فيروس كورونا قبل المغادرة. وقد تأكد بعدها إصابته بالفيروس يوم 26 مارس في مدينة بوسان.