العدد اليومي للمسافرين الصينيين من وإلى كوريا يصل إلى صفر

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وسط تشديد لوائح الدخول من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، لم يقم أي شخص صيني بالسفر من أو إلى كوريا الجنوبية، أول من أمس السبت.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ شهر أغسطس 1992، عندما أقام البلدان علاقات دبلوماسية.ووفقًا لبيانات صادرة عن إدارة الهجرة في وزارة العدل، لم يصل أي مواطن صيني إلى كوريا، ولم يغادر أي مواطن صيني إلى بلاده من كوريا الجنوبية، أول من أمس السبت.ويذكر أن متوسط العدد اليومي للمسافرين الصينيين الذين يصلون إلى كوريا كان قد وصل إلى حوالي 15 ألفًا حتى شهر يناير الماضي، لكنه انخفض إلى 464 يوم 29 مارس قبل أن يصل إلى الصفر، بينما بلغ العدد اليومي للمسافرين الصينيين المغادرين إلى بلادهم من كوريا الجنوبية حوالي 18 ألفًا في يناير، لكنه انخفض إلى الصفر خلال ثلاثة أشهر فقط.