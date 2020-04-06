الولايات المتحدة تستعد لأسوأ أسبوع في جائحة كورونا

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حذر مسؤولون صحيون أمريكيون من أن الأسبوع القادم قد يكون "الأسبوع الأصعب والأشد حزنًا" لمعظم الأمريكيين، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا-19 هناك.وأصدر الجراح العام الأمريكي "جيروم آدامز" هذه النظرة القاتمة يوم أمس الأحد خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، حيث قال إن الأسبوع القادم سيكون بالنسبة للولايات المتحدة مثل أحداث "بيرل هاربور" وأحداث "الحادي عشر من سبتمبر".كما حذر "أنتوني فوسي" مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أمس أيضا، من أن الأسبوع القادم سيكون سيئًا للولايات المتحدة، حيث ستشهد زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا.ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة قد تجاوز 330 ألف حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 9600 حالة وفاة.