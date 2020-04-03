عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا يقل عن 50

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بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية 10 آلاف و284 حالة.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد حالات الإصابة الجديدة عن 50 حالة منذ يوم الثامن عشر من شهر فبراير الماضي الذي بدأ فيه الإبلاغ عن إصابات جماعية في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".ومن بين حالات الإصابة الجديدة : 11 حالة في العاصمة سيول، و8 حالات في مقاطعة "كيونغ كي"، و13 حالة في مدينة "ديغو"، وحالتان في كل من مدينة "ديجون" ومقاطعتي شمال وجنوب "كيونغ سانغ"، وحالة واحدة في كل من مدينة "إنتشون" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا 186، بزيادة 3 وفيات مقارنة اليوم السابق.أما عدد المتعافين الجدد المفرج عنهم بعد شفائهم فبلغ 135 شخصا، ليصل إجمالي العدد إلى 6 آلاف و598 شخصا حتى الآن.