الحكومة تحذر من أزمة خطيرة إذا شهدت سيول عدوى جماعية بفيروس كورونا

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حذر رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" من أن كوريا الجنوبية قد تعاني من نفس الأزمة التي يتعرض لها عدد من الدول الغربية بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، في حال شهدت العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها إصابات جماعية.جاء هذا التحذير خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة ترأسه رئيس الوزراء "تشونغ" اليوم الاثنين، حيث أشار إلى أن الحكومة الكورية ستواصل إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ليس لديها خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ستظهر عدوى جماعية إذا خفضت البلاد حذرها وخففت جهود الاحتواء.وقال "تشونغ" إن التباعد الاجتماعي يعد أكثر الطرق للعناية بالآخرين وأكثر وسائل الحجر الصحي فاعلية لحماية النفس من احتمال الإصابة بالفيروس.وشكر أفراد الشعب على تعاونهم في الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة التي وضعتها الحكومة ، داعيا في الوقت نفسه كل فرد إلى إيلاء اهتمام إضافي للنظافة الشخصية.