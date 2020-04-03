الحكومة تفرض عقوبات صارمة ضد إخفاء أعراض فيروس كورونا

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في ظل تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا لدى الوافدين من الخارج، أكدت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية أنها ستفرض عقوبات صارمة على الوافدين إلى كوريا الذين يقدمون تقارير كاذبة لمسؤولي الحجر الصحي من أجل إخفاء أعراض فيروس كورونا لديهم.وكان طالب كوري جنوبي مراهق قد تناول دواء لعلاج الحمى قبل مغادرته الولايات المتحدة ثم تناوله مرة أخرى بعد وصوله إلى كوريا الجنوبية لكي يمر من فحوصات الحجر الصحي على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض فيروس كورونا قبل المغادرة.وقد تأكد بعدها إصابته بالفيروس يوم السادس والعشرين من مارس في مدينة بوسان.وأكدت سلطات الحجر الصحي على أهمية أن يقوم الوافدون بتقديم تقارير خالية من اي نوع من الكذب عند الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، وإلا سيواجهون حكما بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو دفع غرامة تصل إلى 10 ملايين وون، أي ما يعادل 8 آلاف دولار.