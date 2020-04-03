الحكومة تضع تدابير لمنع تعرض الأطقم الطبية للإصابة بفيروس كورونا

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وضعت الحكومة الكورية تدابير إضافية لمنع تعرض الأطقم الطبية للإصابة بفيروس كورونا الجديد.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث إن 241 شخصا من أعضاء الأطقم الطبية قد أصيبوا بفيروس كورونا، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة من ليلة الثالث من أبريل الجاري في أثناء مشاركتهم في فحوصات الحجر الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمرضى.وبموجب التدابير الإضافية، سيتم توسيع عمليات الرعاية الطبية الخالية من المرضى ضمن الجهود الرامية إلى منع انتشار الفيروس لدى المؤسسات والأطقم الطبية، حيث يمكن للمصابين بأمراض مزمنة، مثل البرد وضغط الدم العالي، الحصول على وصفات الأدوية عبر التليفون أو عبر الفيديو.ومن المطلوب أن يخضع المرضى ذوو الأعراض الخفيفة لتشخيص الإصابة بالفيروس في مراكز الفحص قبل توجههم إلى غرف الطوارئ.