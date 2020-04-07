رئيس الوزراء يتفقد ردود الشركات المحلية على إرشادات التباعد الاجتماعي

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تفقد رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" سلسلة كبيرة لمتاجر الخصم في سيول لقياس مدى التزام الشركات المحلية بإرشادات الحكومة حول تطبيق مسافة اجتماعية، بعد تمديد هذه القواعد لمدة أسبوعين آخرين.وقام "تشونغ" بزيارة لمقر شركة "إي مارت" وفرعها الإقليمي في منطقة "صونغ دونغ"، حيث أطلعه مسؤولو الشركة على الإجراءات المتخذة لضمان إبقاء الموظفين على مسافة آمنة من بعضهم البعض ومن العملاء، من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا-19.وتحدث رئيس الوزراء عن بعض التحديات التي تواجهها الشركات بسبب قواعد التباعد الاجتماعي، لكنه أكد أن الالتزام بها سيكون أقل تكلفة من النتائج السلبية المحتملة إذا حدث المزيد من انتشار العدوى.وقال "تشونغ" إنه على الرغم من تحسن الوضع في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" القريبة منها، إلا أن الحكومة لا يمكنها أن تتخلى عن حذرها لأنه لا يزال هناك عدد كبير من الإصابات في منطقة سيول الحضرية بسبب العائدين من الخارج. ووصف "تشونغ" سياسة التباعد الاجتماعي بأنها "الطريق للانتصار على فيروس كورونا"، وقال إن الحكومة تحاول كسب المعركة ضد فيروس كورونا-19 حتى يتمكن الناس من العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن.