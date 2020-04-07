الشرطة توسع تحقيقاتها في فضيحة الفيديوهات الجنسية

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تقوم الشرطة الكورية حاليا بتوسيع تحقيقاتها في قضية توزيع مقاطع فيديو جنسية لنساء وفتيات دون السن القانونية في غرف الدردشة عبر تطبيق "تليغرام".وفي هذا السياق، احتجزت إدارة الأمن السيبراني التابعة لوكالة شرطة سيول الحضرية 10 أشخاص أمس الاثنين يشتبه في أنهم شاركوا في غرف الدردشة المسماة "باك سا بانغ"، التي كان يديرها "تشو جو بين" المتهم الرئيسي في القضية، كما بدؤوا عمليات بحث ومصادرة شملت 20 شركة محلية للعملات الرقمية، من أجل الحصول على أدلة حول المعاملات المالية بين المتورطين في القضية.وتقول الشرطة إن هذه التحركات سوف تساعد على تحديد حجم عائدات "تشو" من تلك الأنشطة الإجرامية وتعقب المشتبه بهم الآخرين.وقالت بعض التقارير إن السلطات وضعت أسماء مستعارة لحوالي 15 ألف شخصا شاركوا في غرف الدردشة في تطبيق "تليغرام". وقد عُثر على مقاطع فيديو تصور مشاهد عنف جنسي ضد أطفال الذين تم القبض عليهم، ومعظمهم في الثلاثينيات من العمر.