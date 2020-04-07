الشركات الصغيرة تنتقد الرسوم الجديدة لشركة بيه مين

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شددت رابطة مالكي الشركات الصغيرة في كوريا الجنوبية على ضرورة إنشاء تطبيق جديد لتوصيل الطلبات عام بعد أن أعلنت أكبر شركة مشغلة لتطبيق خدمات توصيل في البلاد عن خطة جديدة لتعديل الرسوم.وأعرب الاتحاد الكوري للمشروعات الصغيرة عن ذلك في بيان أصدره أمس الاثنين، حيث دعا الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى المساعدة على زيادة وتوسيع التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات.وقال الاتحاد إن منصات التوصيل العامة سوف تثير منافسة بين مقدمي تلك الخدمات، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى فرض رسوم أقل وأكثر معقولية لأصحاب الأعمال الصغيرة.ويذكر أنه في وقت سابق، قررت شركة "بيه دال مين جوك"، المعروفة اختصارا باسم "بيه مين" زيادة رسوم خدماتها، وهو ما قوبل بانتقادات شديدة من الجمهور والسياسيين، الذين اعتبروا هذه الخطوة غير مناسبة أبدا خلال هذا الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا، وهو ما سيؤثر على أصحاب الشركات الصغيرة. وقد أصدر رئيس الشركة في وقت لاحق اعتذارًا ووعد بتعديل نظام الرسوم الجديد.