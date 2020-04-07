منظمة الصحة العالمية تدعو كوريا لمشاركة العالم خبرتها في الكفاح ضد كورونا

Photo : YONHAP News

تحدث الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" عبر الهاتف أمس الاثنين لمناقشة التعاون في الحرب العالمية ضد جائحة كورونا-19.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ مين صوك" إن مدير منظمة الصحة العالمية أعرب خلال المحادثات الهاتفية عن تقديره لـ"الاستراتيجية الشاملة" التي تنفذها حكومة كوريا الجنوبية ضد انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل الاختبارات الاستباقية والتشخيص والتعقب، والتي أثبتت فاعليتها.وأضاف المتحدث أن مدير منظمة الصحة العالمية طلب من الرئيس "مون" أن يقوم بشرح تجربة كوريا لقادة دول العالم وأن تشارك سيول خبراتها مع الدول الأخرى بنشاط. كما دعا "أدهانوم" الرئيس الكوري إلى إلقاء كلمة رئيسية كممثل لآسيا في مؤتمر الصحة العالمي الذي سيعقد عبر الفيديو في شهر مايو القادم، وقال إنها ستكون فرصة جيدة لشرح تجربة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا-19.ورداً على ذلك، قال الرئيس "مون" إنه سيناقش هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، كما أكد التزامه بتقديم الدعم النشط والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا.