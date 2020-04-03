وزيرا خارجية كوريا وبريطانيا يناقشان مكافحة فيروس كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مباحثات هاتفية أمس الاثنين مع نظيرها البريطاني "دومينيك راب" لمناقشة التعاون في مكافحة وباء كورونا-19.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزيرة "كانغ" أعربت خلال المحادثات الهاتفية عن أملها في التعافي السريع لرئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الذي دخل العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة للإصابة بفيروس كورونا.ويذكر أن الوزير "راب" قد عُين لتولي مهام "جونسون" نتيجة لذلك.ومن جانبه دعا "راب" إلى زيادة التعاون من قبل سيول لدعم خطة لندن لتعزيز قدراتها على اختبار حالات الإصابة بالفيروس، وزيادة مشترياتها من أجهزة التشخيص الكورية.وشددت الوزيرة "كانغ" على ضرورة الحفاظ على التعاون بين البلدين والحفاظ على الخط الجوي المباشر لضمان عدم حدوث أي خلل في التبادلات البشرية، على الرغم من أزمة كورونا الحالية.وفي المقابل، وافق "راب" على ضرورة إبقاء الخط الجوي المباشر مفتوحا بين البلدين، مشيراً إلى عودة المواطنين البريطانيين الأسبوع الماضي من لاوس عبر مطار إنتشون الدولي.