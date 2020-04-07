نمو فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في فبراير

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ارتفع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في شهر فبراير الماضي مقارنة بما كان عليه في العام السابق، على الرغم من تفشي فيروس كورونا الجديد.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل فائض الحساب الجاري إلى 6 مليارات و410 ملايين دولار في فبراير، بزيادة مقدارها ملياران و560 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.وقد ارتفع فائض حساب السلع إلى 6 مليارات و580 مليون دولار، بعدما كان 5 مليارات و420 مليون دولار، حيث زاد حجم الصادرات بنسبة 4% بينما ارتفع حجم الواردات بنسبة 1,3%. وانخفض العجز في حساب الخدمات قليلاً ليصل مليار و450 مليون دولار في فبراير بسبب التحسن في حساب السفر والنقل الناتج عن تفشي فيروس كورونا.وقال البنك إن العجز في حساب السياحة انخفض إلى 570 مليون دولار، أي أقل بمقدار 270 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، بسبب الانخفاض الحاد في عدد المسافرين.