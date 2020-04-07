وضع رئيس الوزراء البريطاني في العناية المركزة بسبب فيروس كورونا

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تم نقل رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إلى وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة لندن بعد تدهور حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وكان آخر مرة ظهر فيها رئيس الوزراء البريطاني، البالغ من العمر 55 عامًا، في مقطع فيديو على تويتر يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن يوم 27 مارس عن ثبوت إصابته بالفيروس.وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان صادر أمس الاثنين إن حالة "جونسون" قد ساءت، وبالتالي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بناء على نصيحة فريقه الطبي.وأكد المتحدث على أن رئيس الوزراء يتلقى رعاية ممتازة، وأنه طلب من وزير الخارجية "دومينيك راب"، أن ينوب عنه عند الضرورة.وكان "جونسون" يتلقى رعاية طبية في مستشفى "سانت توماس" في لندن منذ مساء أول من أمس الأحد.