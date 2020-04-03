ارتفاع الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2.7% في الربع الأول

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قالت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الثلاثاء إن حجم أرباحها التشغيلية بلغ 6.4 تريليون وون خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغ حجم مبيعاتها 55 تريليون وون.وكانت شركات الأسهم الكورية قد توقعت مؤخرا أن يصل حجم الأرباح التشغيلية لـ"سام سونغ" إلى 6 تريليونات و120 مليار وون، وحجم مبيعاتها 55.5 تريليون وون.ومن المتوقع أن ينخفض حجم مبيعات الهواتف الذكية والأدوات الإلكترونية المنزلية خلال الربع الثاني من هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.وسجل حجم أرباح "سام سونغ" التشغيلية في الربع الأول من هذا العام زيادة بنسبة 2.73% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 10.61% مقارنة بالربع الأسبق.أما حجم مبيعات "سام سونغ" خلال الربع الأول من هذا العام فسجل زيادة بنسبة 4.98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 8.15% مقارنة بالربع الأسبق.