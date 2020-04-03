زيادة حالات إعادة الإصابة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

قال المقر المركزي للحجر الصحي أمس الاثنين إنه تم رصد 51 حالة من حالات إعادة الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه يجري تحقيقات في أسباب تعرض المتعافين للإصابة بالفيروس مرة أخرى.ومن بين الأسباب المحتملة في إعادة الإصابة بالفيروس: إعادة تنشيط الفيروس الناجمة عن انخفاض مستوى المناعة لدى المتعافين، وإعادة العدوى بسبب الإفراج عن المتعافين قبل تشكيل الكمية الكافية من الأجسام المضادة للفيروس، بالإضافة إلى احتمال وجود خلل في أدوات التشخيص.الجدير بالذكر أن من بين الخصائص الرئيسية لفيروس كورونا الجديد عدم ظهور أعراض لدى المصاب به.وكان ثلث عدد المصابين بفيروس كورونا في وزارة الشؤون البحرية والمصائد الكورية، البالغ عددهم 39 شخصا، لم تظهر عليهم أي أعراض.