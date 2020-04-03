الديون السيادية لكوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير سنوي للحسابات الوطنية الكورية لعام 2019 تم تمريره في مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الديون السيادية لكوريا الجنوبية 1743.6 تريليون وون العام الماضي، بزيادة مقدارها 60.2 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة الديون السيادية إلى زيادة حجم السندات الوطنية التي أصدرتها الحكومة لتعويض العجز المالي.وأشار التقرير إلى أن حجم ديون الحكومة المركزية والحكومات الاقليمية بلغ 728.8 تريليون وون العام الماضي، بزيادة مقدارها 48.4 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق، متجاوزا لأول مرة حاجز 700 تريليون وون، وذلك بعد أن كان 400 تريليون وون في عام 2011، و600 تريليون وون في عام 2016.وقال التقرير إن التوازن المالي الوطني سجل عجزا بزيادة مقدارها 43 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق، محققا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2009.وأرجع التقرير السبب في زيادة العجز في التوازن المالي الوطني إلى تراجع حجم العائدات الضريبية لأسباب مختلفة.