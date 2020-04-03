إغلاق القنصلية الكورية في ميلانو بسبب الخوف من فيروس كورونا

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أوقفت البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية في إيطاليا مؤقتًا خدماتها القنصلية الرئيسية بعد أن اكتشفت أن بعض المواطنين الكوريين الذين ساعدتهم مؤخرًا في الترحيل تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا-19.وأرسلت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في ميلانو إشعارًا بذلك إلى المواطنين الكوريين هناك عبر البريد الإلكتروني أول من أمس الاثنين بالتوقيت المحلي الإيطالي، حيث قالت إن جميع موظفيها كانوا على اتصال وثيق بركاب الرحلات الجوية المستأجرة لتقديم الدعم من أجل مغادرتهم مطار ميلانو.وكإجراء أمان، سيعمل جميع موظفي القنصلية عن بُعد لمدة أسبوعين، وسيتم وقف الخدمات العامة المباشرة خلال هذه الفترة.ووفقًا للمركز الكوري للتعامل مع الكوارث وإجراءات السلامة المضادة، فإن 11 من بين 514 شخصًا عادوا على متن طائرتين مستأجرتين من إيطاليا الأسبوع الماضي، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.