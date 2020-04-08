اليابان تعلن حالة الطوارئ بشأن تفشي فيروس كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست ولايات رئيسية أخرى وسط تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.وجاء هذا الإعلان الذي صدر أمس الثلاثاء، خلال اجتماع فريق العمل الحكومي بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا-19، ويشمل بالإضافة إلى طوكيو كلا من: كاناغاوا وسيتاما وشيبا وأوساكا وهيوغو وفوكوكا.وبموجب هذا الإجراء الذي سيظل ساريًا حتى يوم 6 مايو، سيتمكن حكام تلك الولايات من اتخاذ تدابير وقائية أقوى للحد من الانتشار الإضافي لفيروس كورونا، ولكن لن يكون لديهم سلطة تجاوز القوانين ومعاقبة الذين لا يمتثلون للأوامر.ويذكر أنه حتى يوم أول من أمس الاثنين، أعلنت الحكومة اليابانية عن اكتشاف أكثر من 3000 حالة إصابة بالفيروس و80 حالة وفاة على الأقل، بسبب الإصابة به.