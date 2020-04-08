وكالة موديز تؤكد من جديد نظرتها المستقرة لكوريا رغم فيروس كورونا

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قررت وكالة التصنيف العالمية "موديز إنفستورز سرفيس" الإبقاء على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند ثالث أعلى تصنيف، مع الإبقاء أيضا على توقعات "مستقرة" للاقتصاد الكوري، على الرغم من تفشي فيروس كورونا-19.وأوضحت الوكالة في تقرير صادر أول من أمس الاثنين، أنه على الرغم من أن الانتشار العالمي لفيروس كورونا-19 يشكل أزمة غير مسبوقة بالنسبة للاقتصاد الكوري الجنوبي، فإن كوريا سوف تستعيد قوة دفع النمو خلال المستقبل القريب. وأشار التقرير إلى أن الوباء يمكن أن يؤثر على جوانب مختلفة في الاقتصاد الكوري الذي يعتبر رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بما في ذلك التجارة وسلاسل التوريد والاستثمار والسياحة، موضحا أن بعض الصناعات والمؤسسات المالية تتعرض لضغوط من أجل مواجهة تخفيضات الأسعار.لكن التقرير أشار أيضا إلى أن تأثيرات فيروس كورونا على معدل السيادة الوطني سيكون محدودا. وقالت الوكالة إن معدل السيادة الوطنية لكوريا الجنوبية يعتمد أكثر على قدرة البلاد على الحفاظ على نموها الاقتصادي وظروفها المالية المستقرة في مواجهة شيخوخة السكان السريعة.وقد حافظت وكالة موديز على تصنيف كوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه-2" منذ ديسمبر 2015.