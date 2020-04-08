الرئيس الكوري يجري محادثات هاتفية مع قادة أستراليا وبولندا بشأن كورونا

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تحدث الرئيس الكوري "مون جيه إين" هاتفيا مع قائديْ أستراليا وبولندا أمس الثلاثاء لمناقشة التعاون في مكافحة فيروس كورونا الجديد.وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" إن رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" طلب خلال المحادثات الهاتفية دعم كوريا الجنوبية لخطة بلاده لاستيراد مجموعات الاختبار والأجهزة الطبية الأخرى. ورد "مون" بأن حكومته "ستدرس بنشاط" كل طلب محتمل يتم عبر القنوات الدبلوماسية. وأشار "مون" أيضا إلى ضرورة استمرار البلدين في "التعاون والتبادلات الأساسية" رغم انتشار الوباء عالميا. ومن جانبه شدد "موريسون" على ضرورة عقد قمة ثنائية افتراضية مع "مون" خلال هذا العام.ومن ناحية أخرى، قدم الرئيس "مون" الشكر إلى بولندا خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس البولندي "أندريه دودا"، على السماح بدخول رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين، وطلب استمرار الاهتمام والدعم من قبل الرئيس البولندي حتى يتمكن مسؤولو الشركات الكورية من دخول بولندا. ووصف الرئيس البولندي كوريا الجنوبية بأنها ذات أفضل أداء في العالم في التعامل مع فيروس كورونا، وقال إن بلاده تأمل في استيراد مجموعات الاختبار الكورية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالحجر الصحي. ورد الرئيس "مون" بأن حكومته ستدرس هذا الطلب بنشاط إذا قدمته بولندا عبر القنوات الدبلوماسية.