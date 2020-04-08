الصين تنهى إغلاق ووهان التى ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة

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قررت السلطات الصينية إغلاق مدينة ووهان، حيث ظهرت الفيروس التاجي الجديد لأول مرة في ديسمبر.ورفعت إدارة مقاطعة "هوبي" حظر السفر من وإلى مدينة ووهان بدءا من الساعة 12 من صباح اليوم الأربعاء، بعد 76 يومًا من إغلاق المدينة يوم 23 يناير لاحتواء انتشار فيروس كورونا-19. وبذلك تم إعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية والطرق، والسماح لأي شخص لديه رمز باللون الأخضر على تطبيق صحي للهواتف الذكية يُستخدم هناك على نطاق واسع بمغادرة المدينة.وجاء قرار رفع الحظر بعد أن أعلنت الصين عن عدم وجود أي وفيات جديدة أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى منذ أن بدأت في نشر الأرقام ذات الصلة بفيروس كورونا.ويذكر أن مدينة ووهان قد أعلنت عن حوالي 50 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا-19، وحوالي 2500 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.