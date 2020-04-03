وزيرا خارجية كوريا والإمارات يناقشان التعاون في مواجهة فيروس كورونا

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة محادثات هاتفية يوم أمس الثلاثاء لمناقشة التعاون في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.وجاءت هذه المكالمة الهاتفية بعد أن شحنت كوريا الجنوبية 51 ألف مجموعة لأخذ عينات فيروس كورونا في صادرات طارئة إلى الإمارات، في منتصف شهر مارس الماضي. وقالت وزارة الخارجية في سيول إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان" قد أعرب عن امتنانه خلال المكالمة الهاتفية مع وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، لتعاون سيول فيما يتعلق بهذه الصادرات.وقال الوزير الإماراتي إن بلاده تستجيب بنجاح لتفشي فيروس كورونا-19 بفضل الدعم الكوري، كما أشار إلى أن نهج سيول لمكافحة الفيروس والسياسات المتوازنة التي اتبعتها الحكومة الكورية قد أصبحت نموذجًا مثاليًا للمجتمع الدولي.وشدد الوزيران على أهمية التعاون العالمي في التغلب على أزمة فيروس كورونا، وتعهدا بالعمل معا للقضاء على هذا الوباء على أساس علاقات المشاركة الاستراتيجية بين البلدين. ومن ناحية أخرى، أجرت الوزيرة "كانغ" أيضًا محادثة هاتفية مع "أوليغ توليا" وزير خارجية مولدوفا لمناقشة التعاون في مكافحة الفيروس.