الحكومة الكورية تعزز القيود على دخول الأجانب للبلاد

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قررت الحكومة الكورية تعزيز الإجراءات المقيدة لدخول الأجانب إلى البلاد.وصرح مركز التعامل مع الكوارث بأنه سيقوم بتعليق السماح بدخول البلاد دون تأشيرة بشكل مؤقت لمواطني الدول التي تحظر دخول الكوريين إليها، وتوسيع حظر دخول الأجانب للبلاد للأغراض غير الضرورية.وتفسر هذه الخطوة بأن الحكومة الكورية تسعى إلى التعامل بشكل فعال مع تأثيرات تفشي فيروس كورونا-19 الذي يجتاح الدول الأوربية والولايات المتحدة ومختلف الدول الآسيوية.وصرح "جونغ سيه كيون" رئيس الوزراء، الذي يرأس أيضا مركز التعامل مع الكوارث بأن المصابين الوافدين من الخارج صارو يمثلون حوالي نصف إجمالي عدد المصابين في البلاد في الآونة الأخيرة، وأن الحكومة تتخذ هذه الخطوة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية بدأت منذ الأول من هذا الشهر في تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي الإلزامي على جميع الوافدين من الخارج، إلا أن متوسط عدد الوافدين الذي يبلغ حوالي 5 آلاف شخص يوميا يحمّل عبئا كبيرا على السلطات الصحية.