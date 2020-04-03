شفاء مصابيْن بفيروس كورونا بواسطة العلاج بالبلازما

Photo : YONHAP News

نجح فريق بحثي كوري في علاج مصابيْن كوريين بفيروس كورنا من خلال حقنهما بالبلازما مباشرة.ويذكر أن العلاج بالبلازما عبارة عن حقن المرضى بالبلازما التي تحتوي على أجسام مضادة تم الحصول عليها من دماء المتعافين من الفيروس، وقد استخدمت في علاج المصابين بمختلف الفيروسات الجديدة بما فيها متلازمات سارس وميرس وفيروس إيبفولا وإنفلونزا الطيور.وقام الفريق الطبي التابع لمستشفى سفرانس بتطبيق العلاج بالبلازما على مريض في السبعينيات ومريضة في الستينيات من العمر، وكانا ضمن الحالات الخطيرة، كما كانا يستخدمان أجهزة تنفس اصطناعي نتيجة للصعوبة الشديدة في التنفس بعد الإصابة بالتهاب رئوي حاد بسبب الفيروس.وقام الفريق بتنفيذ العلاج بالبلازما والستيرويد معا على هذين المريضين مما أسفر عن تحسن حالتهما الصحية، بحيث لم يعودا يعتمدان على أجهزة التنفس الاصطناعية، وبعد ذلك شفيا تماما من الفيروس.وأوضح الفريق أنه لا يجب المبالغة في توقع فعالية هذا العلاج ولكنه يمكن أن يصبح بديلا لبعض المرضى في الحالات الخطيرة.من ناحية أخرى، تشهد كوريا حاليا منافسة في تطوير اللقاحات وأدوية العلاج من فيروس كورونا.وقال المعهد الوطني للصحة العامة إنه نجح في إنتاج مادة مرشحة للقاح، كما سيتم إجراء 6 تجارب سريرية خاصة بعلاجات لفيروس كورونا-19 حاليا بعد الحصول على موافقة الحكومة.