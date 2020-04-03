الحكومة الكورية تتقدم بمشروع ميزانية إضافية لمواجهة فيروس كورونا

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قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن الحكومة ستقوم بصياغة ميزانية إضافية لتمويل صندوق الإغاثة الخاص بمواجهة فيروس كورونا الجديد، بناءً على معيار الأهلية المعلن عنه سابقًا.وجاءت تصريحات الوزير "هونغ" أمس الأربعاء في الوقت الذي حثت فيه الأحزابُ السياسية الحكومة على تقديم أموال إغاثة طارئة لكل الأسر، وليس فقط الأسر التي تقع في شريحة الـ70% الأقل دخلا.وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاقتصادي الطارئ الرابع الذي ترأسه الرئيس "مون جيه إين"، قال "هونغ" إنه لا يوجد نقاش حول معايير الحصول على مساعدات الطوارئ، موضحا أن الحكومة انتهت تقريبًا من صياغة مشروع القانون، وسوف تتقدم به إلى البرلمان الأسبوع القادم.وأكد الوزير عزم الحكومة على تمويل خطة الميزانية الإضافية عن طريق إعادة هيكلة النفقات الحكومية، دون إصدار سندات جديدة حتى لا تضع عبئًا على الخزانة الوطنية.